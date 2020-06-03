Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко привел печальную статистику жертв протестов в США. Он отметил, что в Украине уже научились действовать по-другому и не покрывать полицейских-преступников.

В Америке из-за действий одного конкретного полицейского начался "эффект домино", написал Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке. За последние 96 часов произошла волна убийств правоохранителей, которые никоим образом не были причастны к смерти Флойда.

Кстати В США напали на украинскую журналистку, которая снимала мародерства во время протестов: видео

Пострадавшие полицейские в США

Геращенко тезисно написал о случаях насилия во время нынешних протестов, в которых пострадали полицейские. Приводим несколько из них:

В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Дэвид Дорн. Он защищал от мародеров свой бизнес.

В Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по стражам порядка был открыт в зале суда.

когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по стражам порядка был открыт в зале суда. В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком.

одним стрелком. В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем . Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало.

. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало. В Девенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен.

В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения.

В Денвере автомобиль сбил трех полицейских.

21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получил ранения в ходе беспорядков.

Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.

Заместитель министра МВД выразил надежду, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей. Отметил, что их причиной стала в частности не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства полицейским мирного жителя.

Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаем их в руки следствия и правосудия,

– отметил Геращенко.