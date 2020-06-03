Мы не покрываем полицейских, – Геращенко оценил протесты в США в контексте Украины
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко привел печальную статистику жертв протестов в США. Он отметил, что в Украине уже научились действовать по-другому и не покрывать полицейских-преступников.
В Америке из-за действий одного конкретного полицейского начался "эффект домино", написал Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке. За последние 96 часов произошла волна убийств правоохранителей, которые никоим образом не были причастны к смерти Флойда.
Кстати В США напали на украинскую журналистку, которая снимала мародерства во время протестов: видео
Пострадавшие полицейские в США
Геращенко тезисно написал о случаях насилия во время нынешних протестов, в которых пострадали полицейские. Приводим несколько из них:
- В Сент-Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Дэвид Дорн. Он защищал от мародеров свой бизнес.
- В Лас-Вегасе один офицер полиции был убит выстрелом в затылок, когда пытался остановить беспорядки. Также огонь по стражам порядка был открыт в зале суда.
- В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены одним стрелком.
- В Нью-Йорке сотрудник полиции был сбит автомобилем. Также были сбиты трое сотрудников полиции в городе Буффало.
- В Девенпорте трое сотрудников правоохранительных органов попали в засаду, один из них был застрелен.
- В Чикаго во время беспорядков 132 офицера получили ранения.
- В Денвере автомобиль сбил трех полицейских.
- 21 сотрудник правоохранительных органов Миннеаполиса получил ранения в ходе беспорядков.
- Два сотрудника Федеральной службы охраны были ранены, один убит.
Заместитель министра МВД выразил надежду, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей. Отметил, что их причиной стала в частности не быстрая и неэффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства полицейским мирного жителя.
Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление и немедленно передаем их в руки следствия и правосудия,
– отметил Геращенко.
Протесты в США: главное
- Массовые протесты и уличные беспорядки вспыхнули в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.
- Полицейские задержали темнокожего мужчину при попытке рассчитаться фальшивой, как утверждают продавцы, банкнотой.
- Один из полицейских прижал коленом горло Флойда к асфальту и держал в течение нескольких минут.
- Флойд кричал о помощи и сказал, что "не может дышать". Позже эта фраза стала одним из лозунгов протестов.
- Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В больнице, как утверждает следствие, он умер. Хотя независимые эксперты, которые сделали повторное вскрытие тела, говорят, что Флойд мог умереть на месте происшествия из-за того, что к мозгу поступало мало крови.
- Кадры задержания облетели соцсети и подняли скандал. Люди, несмотря на карантин и сложную ситуацию с коронавирусом в Америке, начали выходить на массовые протесты.
- С мирных акций действия протестующих переросли в погромы, мародерство, сжигание авто и уничтожение всего вокруг. Есть жертвы.
- По меньшей мере в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти задействовали Нацгвардию для подавления протестного движения.