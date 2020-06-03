Ми не покриваємо поліцейських, – Геращенко оцінив протести у США в контексті України
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко навів сумну статистику жертв протестів у США. Він зазначив, що в Україні вже навчилися діяти по-іншому та не покривати поліцейських-злочинців.
В Америці через дії одного конкретного поліцейського почався "ефект доміно", написав Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці. За останні 96 годин сталася хвиля вбивств правоохоронців, які жодним чином не були причетні до смерті Флойда.
До речі В США напали на українську журналістку, яка знімала мародерства під час протестів: відео
Постраждалі поліцейські у США
Геращенко тезово написав про випадки насилля під час теперішніх протестів, у яких постраждали поліцейські. Наводимо декілька з них:
- У Сент-Луїсі був застрелений офіцер поліції у відставці, афроамериканець Девід Дорн. Він захищав від мародерів свій бізнес.
- В Лас-Вегасі один офіцер поліції був убитий пострілом в потилицю, коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцям був відкритий в залі суду.
- У Сент-Луїсі четверо поліцейських були застрелені одним стрільцем.
- У Нью-Йорку співробітник поліції був збитий автомобілем. Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало.
- У Девенпорті троє співробітників правоохоронних органів потрапили в засідку, один з них був застрелений.
- У Чикаго під час заворушень 132 офіцери отримали поранення.
- У Денвері автомобіль збив трьох поліцейських.
- 21 співробітник правоохоронних органів Міннеаполіса отримали поранення в ході безладів.
- Два співробітники Федеральної служби охорони були поранені, один убитий.
Заступник міністра МВС висловив сподівання, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів. Зазначив, що їхньою причиною стала зокрема не швидка і неефективна реакція керівництва поліції і прокуратури на факт вбивства поліцейським мирного жителя.
Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських, явно які вчинили злочин і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя,
– зазначив Геращенко.
Протести у США: головне
- Масові протести і вуличні заворушення спалахнули у низці штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.
- Поліцейські затримали темношкірого чоловіка під час спроби розрахуватися фальшивою, як стверджують продавці, банкнотою.
- Один з поліцейських притиснув коліном горло Флойда до асфальту та тримав протягом декількох хвилин.
- Флойд кричав про допомогу та казав, що "не може дихати". Пізніше ця фраза стала одним з лозунгів протестів.
- Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу. У лікарні, як стверджує слідство, він помер. Хоча незалежні експерти, які зробили повторний розтин тіла, кажуть, що Флойд міг померти на місці події через те, що до мозку надходило замало крові.
- Кадри затримання облетіли соцмережі і зчинили скандал. Люди, попри карантин і складну ситуацію з коронавірусом в Америці, почали виходити на масові протести.
- З мирних акцій дії протестувальників переросли у погроми, мародерства, спалювання авто і нищення всього довкола. Є жертви.
- Щонайменше в 40 американських містах ввели комендантську годину. Влада задіяла Нацгвардію для придушення протестного руху.