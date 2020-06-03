Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко навів сумну статистику жертв протестів у США. Він зазначив, що в Україні вже навчилися діяти по-іншому та не покривати поліцейських-злочинців.

В Америці через дії одного конкретного поліцейського почався "ефект доміно", написав Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці. За останні 96 годин сталася хвиля вбивств правоохоронців, які жодним чином не були причетні до смерті Флойда.

До речі В США напали на українську журналістку, яка знімала мародерства під час протестів: відео

Постраждалі поліцейські у США

Геращенко тезово написав про випадки насилля під час теперішніх протестів, у яких постраждали поліцейські. Наводимо декілька з них:

У Сент-Луїсі був застрелений офіцер поліції у відставці, афроамериканець Девід Дорн. Він захищав від мародерів свій бізнес.

В Лас-Вегасі один офіцер поліції був убитий пострілом в потилицю , коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцям був відкритий в залі суду.

, коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцям був відкритий в залі суду. У Сент-Луїсі четверо поліцейських були застрелені одним стрільцем.

одним стрільцем. У Нью-Йорку співробітник поліції був збитий автомобілем . Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало.

. Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало. У Девенпорті троє співробітників правоохоронних органів потрапили в засідку, один з них був застрелений.

У Чикаго під час заворушень 132 офіцери отримали поранення .

. У Денвері автомобіль збив трьох поліцейських .

. 21 співробітник правоохоронних органів Міннеаполіса отримали поранення в ході безладів.

Два співробітники Федеральної служби охорони були поранені, один убитий.

Заступник міністра МВС висловив сподівання, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів. Зазначив, що їхньою причиною стала зокрема не швидка і неефективна реакція керівництва поліції і прокуратури на факт вбивства поліцейським мирного жителя.

Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських, явно які вчинили злочин і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя,

– зазначив Геращенко.

Протести у США: головне