Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он заверил, что украинские эксперты предупреждали о захвате столицы талибами.
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Данилов добавил, что украинские власти держат ситуацию на контроле постоянно, имея информацию о состоянии дел в Афганистане.
"У нас благодаря ситуации – в свое время входили в Советский Союз – есть специалисты. Они еще остались, очень профессиональные. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна", – сказал секретарь СНБО.
Мягко говоря, нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Было "нарисовано", что так будет,
– заверил Данилов.
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Ситуация в Афганистане: кратко
- В августе ситуация в Афганистане начала накаляться. Уже 15 августа талибы захватили столицу.
- Президент Ашраф Гани сбежал и заявил, что так хочет "избежать кровопролития".
- Люди массово пытаются сбежать на самолетах, но удается это сделать не всем. Они даже привязывают себя к шасси самолета, если на борт не удается зайти.
- Аэропорт является единственным местом, которое не контролируют талибы.
- Боевики призвали людей возвращаться к работе. Они сами катаются на аттракционах с оружием в руках.