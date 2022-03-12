Мы не пошли на какие-либо ультиматумы России, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что впервые за 2 года его каденции Россия стала рассматривать возможность диалога. Однако традиционно все началось с ультиматумов.

Украина же отвергла требования России. Об этом президент заявил в интервью, передает 24 канал.

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Украинская и российская делегации обсуждают разные вопросы. Сейчас россияне стали о чем-то говорить, а не только кидать ультиматумы. Это принципиально другой подход, и он должен быть таким. В него пока недостаточно вовлечены западные партнеры, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, то доверять России не можем,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что до начала полномасштабной войны больше десятка раз предлагал России организовать переговоры, однако там постоянно отказывались.

Смотрите видео из интервью Зеленского: