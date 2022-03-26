Мы не просим больше, – Зеленский напомнил о 1% пылящихся самолетов и танков НАТО

Накануне 27 марта Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он, в частности, вспомнил НАТО 1% их самолетов и танков, пылящихся в ангарах, пока от вражеского огня продолжают гибнуть мирные люди.

Президент подчеркнул необходимость безопасности не только украинцев, но и всех европейцев. 24 канал передает детали.

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Техника НАТО пылится, пока гибнут мирные украинцы

Зеленский отметил, что цена безопасности очень конкретна:

Это самолеты для Украины, танки для нашего государства, противоракетная оборона, противокорабельное оружие, это то, что есть у наших партнеров. То, что у них просто пылится,

– подытожил президент.

Именно эти вещи, по словам Зеленского, могут оказаться в защите свободы не только Украины, но и свободы Европы. Ведь всем на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся страны Балтии, Словакия, Польша и весь восток Европы.

"Окажутся только потому, что самолеты оставят где-то у себя в ангарах, всего лишь 1% всех самолетов НАТО и 1% всех танков. Мы не просили и не просим больше, а ждем уже 31 день", – добавил Зеленский.

К слову, президент призвал тех, кто руководит Евроатлантическим сообществом, не бояться запугиваний Москвы и активизировать помощь Украине.

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