Президент наголосив на необхідності безпеки не лише українців, але й усіх європейців. 24 канал передає деталі.

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Техніка НАТО припадає пилом, поки гинуть мирні українці

Зеленський зазначив, що ціна безпеки – дуже конкретна:

Це літаки для України, танки для нашої держави, протиракетна оборона, протикорабельна зброя, це те, що є у наших партнерів. Те, що у них просто припадає пилом,

– підсумував президент.

Саме ці речі, за словами Зеленського, можуть стати на захист свободи не лише України, а і Європи. Адже для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться країни Балтії, Словаччина, Польща та увесь схід Європи.

"Опиняться тільки тому, що літаки залишать десь у себе в ангарах, всього лише 1% від усіх літаків НАТО і 1% від всіх танків. Ми не просили і не просимо більше, а чекаємо уже 31 день", – додав Зеленський.

До слова, президент закликав тих, хто керує Євроатлантичною спільнотою не боятися залякувань Москви і активізувати допомогу Україні.

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