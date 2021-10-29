Мы не собираемся убивать мирных российских граждан, – Арестович о своем заявлении о ракетах
Алексей Арестович объяснил свое заявление о "ракетах, нацеленных на Москву". Представитель украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что его фразу вырвали из контекста. Он имел в виду, что если Россия будет продолжать свою агрессию, это будет иметь последствия.
Об этом Арестович рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Он подчеркнул, что в Украине есть проекты ракетных комплексов, которые теоретически должны достигать дальности более 500 километров.
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Требуется 5 – 7 лет упорного труда, – Арестович
Есть проекты ракетных комплексов "Сапсан", "Гром", "Гром-1", "Гром-2", которые в теории должны достигать дальности более 500 километров. Там в зависимости от конструкции, но чтобы они стали на вооружение, нужно не менее 5 – 7 лет упорного труда,
– сказал Арестович.
Фразу о ракетах вырвали из контекста
Относительно своего резонансного заявления о том, что украинские ракеты могут быть "нацелены на Москву", Арестович подчеркнул, что его фразу вырвали из контекста. Этим успешно воспользовались пророссийские пропагандисты.
Я сказал, что если Путин будет так вести себя и дальше, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву. Но ведь мы никогда не слышим, что до и что после,
– добавил представитель украинской делегации.
Арестович сказал, что Украина никому не угрожает, а только предупреждает. Когда же Кремль предупредили о последствиях агрессивных действий, это устроило настоящий переполох в российских СМИ.
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Мы не собираемся убивать мирных российских граждан
При этом советник Офиса Президента уверен, что за угрозы и убийства украинских граждан следует отвечать.
Мы не собираемся убивать мирных российских граждан ни в коем случае. И ракеты, направленные на Москву, – это не жилые кварталы Москвы – даже если когда-то они будут направлены,
– рассказал он.
Что известно о заявлении Арестовича
Представитель украинской делегации в ТКГ ранее сообщил, что Украина будет искать все новые способы отвечать на агрессию России. Киев работает над ракетной программой и "ракеты могут быть нацелены на Москву". На слова Арестовича бурно отреагировали в Москве: якобы это заявление – смешное, однако следить за Киевом будут.