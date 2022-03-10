Мы не стали рабами, и не станем, – Зеленский об украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на 15-й день войны. Он отметил всех, кто держит оборону нашей страны.

Владимир Зеленский отметил, что одна из частей российского плана оккупации – унизить украинцев. Именно для этого создается гуманитарная катастрофа в окруженных городах.

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"Они хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов", - отметил Владимир Зеленский.

Но украинская армия и все присоединяющиеся к обороне уже доказали, что украинцы никогда не будут рабами.

"Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем, приобщился к защите государства – мы не стали рабами. И не станем. Потому что это наш дух, наша судьба. Гордость за наши Вооруженные Силы Украины", – отметил Президент.

Он также пообещал, что после войны украинские города, уничтоженные вражескими обстрелами, будут отстроены.

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