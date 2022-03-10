Володимир Зеленський відзначив, що одна з частин російського плану окупації – принизити українців. Саме для цього і створюється гуманітарна катастрофа в оточених містах.

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"Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з рук окупантів", – відзначив Володимир Зеленський.

Але українська армія та всі, хто долучається до оборони, вже довели, що українці ніколи не будуть рабами.

"Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, то долучився до захисту держави – ми не стали рабами. І не станемо. Бо це наш дух, наша доля. Гордість за наші Збройні Сили України", – зазначив Президент.

Він також пообіцяв, що після війни українські міста, які були знищені ворожими обстрілами, будуть відбудовані.



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