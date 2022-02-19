Мы не стреляем, – Кулеба опроверг фейки россиян о снарядах в Ростовской области

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг фейки россиян о якобы украинских снарядах в Ростовской области. Он подчеркнул, что Украина не стреляет.

Ситуация обостряется каждый час. Россия распространяет фейки, мол, 2 украинских снаряда упали в 100 километрах от российско-украинской границы.

Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы – дальше эскалировать ситуацию,

– подчеркнул Кулеба.

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