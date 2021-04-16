Владимир Зеленский подчеркнул, что США хорошо относятся к Украине. Кто бы ни был президентом Штатов, отношения между странами остаются такими же.

Взаимоотношения стран могут быть глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок или "когда есть химия". Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

Кстати Зеленский предположил, что мобилизация Россией войск является проверкой Байдена

Мы не в супермаркете президентов Соединенных Штатов. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ,

– заявил президент.

Что Зеленский говорит о Байдене

Зеленский признал, что президент Джо Байден лучше знает Украину, потому что он здесь бывал несколько раз. По словам украинского лидера, Байден лучше понимает "украинский вопрос", однако делать выводы стоит по результатам.

"Для результата нужно какое-то время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины", – отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что долго ждал первого звонка Байдена, но он понимает, что США – большая страна, поэтому имеет много связей с другими государствами.

Разговор Зеленского и Байдена: что известно