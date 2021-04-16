Володимир Зеленський наголосив, що США добре ставляться до України. Хто б не був президентом Штатів, відносини між країнами залишаються такими ж.

Взаємини країн можуть бути глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок або, "коли є хімія". Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

До речі Зеленський припустив, що мобілізація Росією військ є перевіркою Байдена

Ми не в супермаркеті президентів Сполучених Штатів. І, на щастя, немає можливості обирати. Обирає американський народ,

– заявив президент.

Що Зеленський каже про Байдена

Зеленський визнав, що президент Джо Байден краще знає Україну, тому що він тут бував кілька разів. За словами українського лідера, Байден краще розуміє "українське питання", однак робити висновки варто за результатами.

"Для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України", – зазначив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що довго чекав на перший дзвінок Байдена, але він розуміє, що США – велика країна, тож має багато зв'язків з іншими державами.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо