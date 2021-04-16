Зеленський припустив, що мобілізація Росією військ є перевіркою Байдена
Володимир Зеленський припустив, що агресивні дії Росії біля українського кордону та вступ на посаду нового очільника США Джо Байдена можуть бути пов'язані. Водночас український президент підкреслив, що це може бути певною перевіркою Байдена.
Джерело:Офіс Президента
Український лідер додав, що Росія постійно "демонструє свої м'язи", проводячи ті чи інші навчання. Однак, вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з'являються, наприклад, кораблі НАТО.
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Зеленський підкреслив, що Росії не потрібна сильна, незалежна Україна. І це, на думку президента України, слабкість Кремля.
Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують,
– констатував український лідер.
Він порівняв дії влади Росії з певною категорією людей, які не здатні радіти чужим перемогам.
"Є люди які в кожній вашій перемозі бачать щось негативне. Вважають, що ви щось вкрали, тому у вас є автомобіль. Тобто є люди, які просто радіють, вони щасливі, природно щасливі. І сусіди повинні так жити. Тоді й громадяни твоєї держави будуть дуже щасливі", – пояснив президент.
Володимир Зеленський зізнався, що не розуміє, коли Росія почала не радіти українським перемогам, вдалим крокам, щастю українців. Він припустив, що з моменту нашої незалежності, коли Україна подорослішала.
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