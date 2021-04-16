Владимир Зеленский предположил, что агрессивные действия России возле украинской границы и вступление в должность нового главы США Джо Байдена могут быть связаны. В то же время украинский президент подчеркнул, что это может быть определенной проверкой Байдена.

Украинский лидер добавил, что Россия постоянно "демонстрирует свои мускулы", проводя те или иные обучения. Однако, они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО.

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Зеленский подчеркнул, что России не нужна сильная, независимая Украина. И это, по мнению президента Украины, слабость Кремля.

Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда в Украине получаются те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют,

– констатировал украинский лидер.

Он сравнил действия властей России с определенной категорией людей, которые не способны радоваться чужим победам.

"Есть люди, которые в каждой вашей победе видят что-то негативное. Считают, что вы что-то украли, поэтому у вас есть автомобиль. То есть люди, которые просто радуются, они счастливы, естественно счастливы. И соседи должны так жить. Тогда и граждане твоей страны будут очень счастливы", – пояснил президент.

Владимир Зеленский признался, что не понимает, когда Россия начала не радоваться украинским победам, удачным шагам, счастью украинцев. Он предположил, что с момента нашей независимости, когда Украина повзрослела.

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