Мы немного расслабились, но не забывайте, что это война, – мэр Житомира о взрывах в городе

Утром, 25 марта, в Житомире раздался взрыв. Поэтому мэр города Сергей Сухомлин в очередной раз подчеркнул горожанам, чтобы они не игнорировали звуки воздушной тревоги.

В своем обращении Сергей Сухомлин отметил, что расслабляться не время. В Украине все еще война, так что медлить, если раздался сигнал воздушной тревоги, нельзя.

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Мэр Житомира призвал не забывать, что в Украине война

Если кому-то кажется, что о нас забыли – о нас не забыли. Сегодня к нам прилетело,

– подчеркнул он.

Утром в Житомире раздался взрыв. Поэтому глава города отметил, что расслабляться не время. И он еще раз попросил горожан не медлить, если они услышали сигналы воздушной тревоги.

Смотрите видеообращение Сергея Сухомлина к горожанам:

Мы надеемся, что вам не нужно объяснять, что делать во время воздушной тревоги. Если коротко: следует перебраться в укрытие и ожидать сигнала об отбое. Такие простые действия могут спасти жизнь вам и вашим близким. Поэтому берегите себя!

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