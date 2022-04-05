"Мы никому не сдавались": 503-й батальон морской пехоты разбил фейк пропаганды Кремля

Российские пропагандисты начали распространять видео, на котором якобы украинские военные 503-го батальона морской пехоты сдались в плен оккупантам. Впрочем, наши защитники заявили, что никому не сдавались, и продолжают уничтожать захватчиков.

Об этом 503-й отдельный батальон морской пехоты написал на своей официальной странице в фейсбуке. Вместе с тем, советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме обнародовал детальное опровержение фейкового видео пропагандистов.

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503-й батальон не сдавался в плен оккупантам

В ночь с 4 на 5 апреля пропагандистская машина Кремля смонтировала и обнародовала очередное фейковое видео. На нем будто бы 257 украинских морпехов 503-го ОБМП сдаются в плен рашистам. Однако, кроме опровержения от самой бригады, у фейка России, как всегда, есть несколько значительных огрехов, которые заметил Андрющенко:

Морпехов 503-й ОБМП вообще нет на этом видео. По предварительным данным, видео снято в одном из поселков Мангусского района, где украинские подразделения фактически не базировались. Украинская форма, по всей вероятности, украденная (в частности, на базах полка "Азов" в деревне Урзуф). На видео видно людей в чистой форме, побритых и не похожих на военных, сдавшихся в плен после боев.

К слову, есть ли в постановочном видео хоть один украинский военный, сейчас выясняют компетентные органы. Андрющенко призвал украинцев не вестись на фейки Кремля, ведь именно этого пропагандистская машина и добивается – деморализовать и посеять панику среди украинцев и наших защитников.

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