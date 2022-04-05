Про це 503-й Окремий батальйон морської піхоти написав на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Разом з тим радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі оприлюднив детальне спростування фейкового відео пропагандистів.

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503-й батальйон не здавався у полон окупантам

У ніч з 4 на 5 квітня пропагандистська машина Кремля змонтувала та оприлюднила чергове фейкове відео. На ньому начебто 257 українських морпіхів 503-го ОБМП здаються в полон рашистам. Однак окрім спростування від самої бригади, фейк Росії як завжди має кілька значних огріхів, котрі помітив Андрющенко:

Морпіхів 503-ї ОБМП взагалі немає на цьому відео. За попередніми даними, відео знято в одному з селищ Мангуського району, де українські підрозділи фактично не базувались. Українська форма, цілком ймовірно, викрадена (зокрема, на базах полку "Азов" у селі Урзуф). На відео видно людей у чистій формі, поголених і не схожих на військових, що здалися у полон після боїв.

До слова, чи є у постановочному відео взагалі хоч один український військовий, наразі з'ясовують компетентні органи. Андрющенко закликав українців не вестись на фейки Кремля, адже саме цього пропагандистська машина і прагне – деморалізувати та посіяти паніку серед українців та наших захисників.

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