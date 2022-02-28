Мы обращаемся к ЕС насчет присоединения Украины по новой процедуре, – Зеленский

Украина обращается к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения по новой специальной процедуре. Об этом заявил Владимир Зеленский.

В новом обращении президент поблагодарил международных партнеров за их помощь. В то же время он подчеркнул, что главная цель Украины – быть на равных с европейцами, сообщает 24 канал.

Здесь больше Зеленский в очередной раз обратился к украинцам: главные тезисы

Для этого нам нужно стать частью Европейского союза. Именно поэтому Украина обращается к ЕС относительно немедленного присоединения по спецпроцедуре.

"Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – подчеркнул президент Украины.

Утреннее обращение Зеленского 28 февраля:

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