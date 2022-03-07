Мы очень сильно заставили россиян вспотеть

Сегодня будет тяжело. Понедельник. Переговоры. Возможна мобилизация и военное положение в РФ.

Агония палачей

Сегодня из-за убийств и террора гражданского населения снова нас будут пытаться шантажировать на переговорах.

Актуально Почему российские оккупанты сломают зубы об Одессу

Сегодня будут новые бомбовые и ракетные удары. Сегодня, возможно, (но это не точно) будут собраны и брошены все остатки резервов армии захватчиков.

План – победа

Сегодня, возможно, (но это не точно) где-то будет паника и даже будет казаться, что все плохо. Но это не так. И это не точно. Сегодня точно одно – идет война.

Мы очень сильно заставили россиян упреть. Сегодня точно одно – мы будем избивать захватчиков. Сегодня нам нужно доверять ВСУ, командованию и поддерживать всех, кто дает отпор оккупанту. Сегодня нужно стиснуть зубы и держать строй. Это точно. И мы это сделаем.

Стоит знать – потери российских оккупантов по состоянию на утро 7 марта: смотрите видео

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