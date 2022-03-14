"Мы в очке": часть перехваченных переговоров оккупантов
Источник:телеграм Антона Геращенко
В сети появляется все больше и больше видео с записями перехваченных разговоров оккупантов. Российские военные жалуются на сокрушительное поражение в битве.
Антон Геращенко, советник Министра Внутренних Дел Украины, разместил в своем телеграмм-канале одно из таких видео.
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– Вы в кольце сейчас?
– Мы в очке!
– Полном очке?
– В полном! На один батальон меньше!
– В смысле?
– Расх**рили нас!
– Руководство все наше с**балось! все кинуло и с**балось! мы даже не знаем, где они.
– Больше половины 205-й бригады перее**шили!", – часть из разговора оккупанта.
Видеозапись разговора оккупанта:
По словам Геращенко, враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными. У орков оканчиваются запасы топлива, а поставок не получают.
Будем бить вас, подонков, еще крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!
– добавил Антон Геращенко.
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