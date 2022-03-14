"Мы в очке": часть перехваченных переговоров оккупантов

В сети появляется все больше и больше видео с записями перехваченных разговоров оккупантов. Российские военные жалуются на сокрушительное поражение в битве.

Антон Геращенко, советник Министра Внутренних Дел Украины, разместил в своем телеграмм-канале одно из таких видео.

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– Вы в кольце сейчас?

– Мы в очке!

– Полном очке?

– В полном! На один батальон меньше!

– В смысле?

– Расх**рили нас!

– Руководство все наше с**балось! все кинуло и с**балось! мы даже не знаем, где они.

– Больше половины 205-й бригады перее**шили!", – часть из разговора оккупанта.

Видеозапись разговора оккупанта:



По словам Геращенко, враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными. У орков оканчиваются запасы топлива, а поставок не получают.

Будем бить вас, подонков, еще крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!

– добавил Антон Геращенко.

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