"Мы опаздываем на 5 лет": в Минсреды объяснили инициативу о платных одноразовых пакетах

В Украине хотят установить цены на одноразовые пластиковые пакеты в магазинах. Такая инициатива уже работает во многих африканских и европейских странах. В то же время Украина опаздывает в этом вопросе примерно на 5 лет.

Такое мнение высказала директор Департамента по вопросам управления отходами Елена Колтык в эфире 24 канала. Она заверила, что пластиковые пакеты – это только начало изменений.

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"Я бы оценила, что мы идем с опозданием в 5 лет, ведь я лично этой темой занимаюсь 3,5 года. На момент, когда мы начали этим заниматься, большинство африканских и европейских стран запретили использование пластиковых пакетов", – отметила она.

По словам Колтык, эти страны с пластиковых пакетов только начинали свою реформу. Теперь у большинства из них ограничили и использование одноразового пластика. В Украине также уже разработали соответствующую законодательную инициативу.

Колтык: это не о "сдирании денег"

Директор Департамента заверила, что идея заключается не в том, чтобы снять с кого-то деньги.

Идея в том, что мы должны платить за пакет справедливую цену,

– заявила она.

Дело в том, что "бесплатность пакетов" – это миф. На самом деле стоимость закупленной партии пакетов заложена в цену товара.

"Даже если вы ими не пользуетесь – все равно платите, поэтому здесь вопрос справедливости. Почему я или другие люди, которые не используют такие пакеты, должны платить в цене?", – подытожила Колтык.

Что известно о новой инициативе: смотрите видео

Волков: Это не украинское ноу-хау

К слову, экс-глава Госэкоинспекции Сергей Волков поддерживает такие нововведения.

"Это не наше украинское ноу-хау. Это мировой опыт, который мы имплементируем в пределах страны. Конечно, глобальную проблему это не решает. Однако учит людей пониманию", – добавил Волков.

Минимальные цены на пакеты:

без ручек и боковых складок будет стоить 2 гривны;

с ручками, но без боковых складок – 2 гривны 50 копеек;

без ручек, но со складками – 2 гривны 50 копеек;

с ручками и складками – 3 гривны.



Что предусматривает закон о запрете пакетов / Инфографика 24 канала