Мы "перемололи" треть войска противника, – Арестович о потерях России

Алексей Арестович рассказал, что ВСУ уничтожили или вывели из строя ориентировочно 30 батальонных групп противника. Это фактически третья часть войска оккупантов.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента обнародовал 12 марта. То есть такие потери врага на 17-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Арестович заявил, что мы нанесли удар по трети сил врага

Алексей Арестович заявил, что по данным командования, более 90 батальонно-тактических групп противник применил на территории Украины. Речь идет о применении с 24 февраля – то есть с начала агрессии России против Украины.

Более 30 из них – уничтожены или выведены из строя – они потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника,

– заявил Арестович.

Добавил, что сейчас противник соскребает резервы где-то там с Кавказа, оккупированного Донбасса и Крыма, а также из самой России. В частности, хочет привлечь до 20 тысяч человек, чтобы будто бы переломить ситуацию.

Однако добавил, что это ничего не изменит для оккупантов.

Брифинг Алексея Арестовича за 12 марта: смотрите видео