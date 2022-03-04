Мы пережили ночь, которая могла остановить историю, – Зеленский об обстреле ЗАЭС
Ночь на 4 марта могла остановить историю. Но не только Украины, но и еще полмира.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем новом обращении к украинцам, передает 24 канал.
Важно Зеленский обратился к украинцам 4 марта
Российские оккупанты в ночь на 4 марта атаковали Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе.
Она одна могла быть как 6 Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции – это террор невиданного уровня,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Что известно об обстреле ЗАЭС
В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. По состоянию на 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что атакуют из тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.
Ранее энергоблок ЗАЭС перевели в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что если произойдет взрыв, то будет в 10 раз больше Чернобыля.
Впоследствии кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они хотят заминировать ее, чтобы шантажировать Европу. Им противостояли нацгвардейцы.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!