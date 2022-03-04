Мы пережили ночь, которая могла остановить историю, – Зеленский об обстреле ЗАЭС

Ночь на 4 марта могла остановить историю. Но не только Украины, но и еще полмира.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем новом обращении к украинцам, передает 24 канал.

Важно Зеленский обратился к украинцам 4 марта

Российские оккупанты в ночь на 4 марта атаковали Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе.

Она одна могла быть как 6 Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции – это террор невиданного уровня,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Что известно об обстреле ЗАЭС

В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. По состоянию на 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что атакуют из тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Ранее энергоблок ЗАЭС перевели в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что если произойдет взрыв, то будет в 10 раз больше Чернобыля.

Впоследствии кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они хотят заминировать ее, чтобы шантажировать Европу. Им противостояли нацгвардейцы.

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