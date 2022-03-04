Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму новому зверненні до українців, передає 24 канал.

Важливо Зеленський звернувся до українців 4 березня

Російські окупанти у ніч проти 4 березня атакували Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі.

Вона одна могла бути як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня,

– наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Що відомо про обстріл ЗАЕС

У ніч проти 4 березня російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС, спалахнула пожежа. Станом на 05:55 вогонь локалізували. Речник ЗАЕС наголосив, що атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Раніше енергоблок ЗАЕС перевели у стан ремонту, але ядерне паливо всередині реактора. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що якщо станеться вибух, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль.

Згодом кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони хочуть замінувати її, щоб шантажувати Європу. Їм протистояли нацгвардійці.

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