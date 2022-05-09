Мы победили нацизм – победим и рашизм, – Залужный

Валерий Залужный в понедельник, 9 мая, заявил, что украинцы снова борются за свободу. Наш народ – снова на стороне добра.

Главнокомандующий ВСУ обнародовал в соцсети мощное видео. В нем проводят параллели между событиями Второй мировой войны и войны России с Украиной.

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В видео вспоминают, как Гитлер заявил о своих посягательствах на Польшу, и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Кадры, как люди прячутся от бомбардировки во время Второй мировой войны, сменяются аналогичными кадрами с 2022 года.

Никогда снова? Мы снова боремся за свободу. Мы снова на стороне добра. Мы победили нацизм. Мы победим и рашизм,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ обнародовал видео до 9 мая:

Обращение Зеленского 9 мая

Владимир Зеленский 9 мая также обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что Украина победит российских захватчиков как победила нацистов во Второй мировой войне.

Зеленский подчеркнул, что идет война не двух армий, а двух мировоззрений. На Украину напали варвары, ракетами обстреливающие музей Григория Сковороды и думают, что могут уничтожить украинскую философию. Однако украинцы не отдадут ни свою историю, ни свою землю.

Президент отметил, что в этом году в День победы над нацизмом украинцы борются за новую победу. В то же время, над украинцами не будет господствовать ни один захватчик. Рано или поздно храбрый украинский народ всегда побеждает. Украинцы преодолеют "хоть орду, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, какова нынешний враг".

"Наши земли засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни. В нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу лазурь. Нет оков, которые могут сковать наш свободный дух", – подчеркнул президент.

Зеленский пообещал украинцам, что скоро у них будет два дня победы. А у врага – не останется ни одного. Тогда Крещатик увидит парад победы – победы Украины.

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