"Мы под ракетным обстрелом": в Винницкой области призвали людей не игнорировать сигналы тревоги

Российские кафиры атаковали Винницкую область. Во время ракетных обстрелов сработала воздушная тревога.

Об этом 25 марта в 16:41 сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

К теме Оккупанты выпустили 6 ракет по Виннице, часть попала в несколько построек, есть значительные разрушения

"Мы под ракетным обстрелом. Если вы услышали сигналы тревоги, то спускайтесь в укрытие или бомбоубежище. Слава ВСУ! Слава Украине!", – сказал Борзов.

Борзов призвал не игнорировать сирены: смотрите видео

Подробности обстрела

В командовании воздушных сил ВСУ рассказали, что россияне примерно в 16:30 выпустили 6 ракет по Виннице. Противовоздушная оборона сбила часть из них. Отметили, что ракеты нанесли существенные разрушения инфраструктуре. Пока нет информации о жертвах и пострадавших.