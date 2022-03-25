Про це 25 березня о 16:41 повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

До теми Окупанти випустили 6 ракет по Вінниці, частина влучила у кілька споруд, є значні руйнування

"Ми під ракетним обстрілом. Якщо ви почули сигнали тривоги, то спускайтесь в укриття чи бомбосховище. Слава ЗСУ! Слава Україні!" – сказав Борзов.

Борзов закликав не ігнорувати сирени: дивіться відео

Деталі обстрілу

У командуванні повітряних сил ЗСУ розповіли, що росіяни приблизно о 16:30 випустили 6 ракет по Вінниці. Протиповітряна оборона збила частину з них. Зазначили, що ракети завдали суттєвих руйнувань інфраструктурі. Наразі немає інформації про жертв та постраждалих.