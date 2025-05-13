Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное перемирие, – Зеленский

Пекин поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной. Наше государство уже получило ответный сигнал от китайской стороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Зеленский о прекращении огня

Президент заявил, что Украина получила сигнал от китайской стороны о поддержке 30-дневного прекращения огня, которое предлагает наше государство.

А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также рассказал о сигналах, чтобы с 8 по 10 мая была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, в частности, Китая. Президент отметил, понимаем, о чем идет речь.

Украина снова своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Никаких ударов, несмотря на пропаганду россиян, на 9 мая по их параду не было,

– подчеркнул украинский лидер.

Кстати, Владимир Зеленский также прокомментировал переговоры в Турции 15 мая. Президент Украины заявил, что только с Путиным должен договариваться о прекращении огня.