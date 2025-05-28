Мы получили сигналы, но хотели бы открытого разговора, – Зеленский об участии в саммите НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от партнеров относительно участия в саммите НАТО. Однако наше государство стремится к открытому разговору относительно формата участия и результатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского с Фридрихом Мерцом.

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Зеленский о саммите НАТО

Президент подтвердил, что Киев получил сигналы об участии в саммите НАТО. В то же время подчеркнул, что Украина хотела бы иметь абсолютно открытый разговор с партнерами относительно формата участия и результата для нашего государства.

Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что решение за партнерами.

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Краткая справка. Саммит НАТО состоится на Всемирном форуме в Гааге с 24 по 26 июня.