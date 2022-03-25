Закрытие неба будет означать, что силы США или других стран НАТО будут сбивать российские самолеты, рассказала 24 каналу помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

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Это неотвратимо приведет к войне США или НАТО с Россией. Вот почему мы не поддерживаем введение бесполетной зоны,

– объясняет Донфрид.

США дают Украине оружие

По словам чиновницы, США глубоко привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя. Поэтому Штаты поставляют оружие, которое позволит сбивать российские самолеты: зенитно-ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны и т.д.

"И скажу вам, украинские силы очень активно используют эти системы в войне с Россией!" – подытожила Донфрид.

Смотрите интервью с помощницей Госсекретаря США Карен Донфрид: