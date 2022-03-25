Закриття неба означатиме, що сили США або інших країн НАТО збиватимуть російські літаки, розповіла 24 каналу помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.
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Це невідворотно призведе до війни США або НАТО з Росією. Ось чому ми не підтримуємо введення безпольотної зони,
– пояснює Донфрід.
США дають Україні зброю
За словами чиновниці, США глибоко віддані тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Тому Штати постачають зброю, яка дозволить збивати російські літаки: зенітно-ракетні комплекси, системи протиповітряної оборони тощо.
"І скажу вам, українські сили дуже активно використовують ці системи у війні з Росією!" – підсумувала Донфрід.
Дивіться інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США Карен Донфрід: