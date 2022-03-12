Мы помогли 8 тысячам человек, – Верещук о гуманитарном коридоре из Сум

В Украине 12 марта сработало 9 из 14 коридоров, о которых была договоренность с российской стороной. Успешно произошла эвакуация из Сум.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она отметила, что 12 марта из опасных зон удалось вывезти около 13 тысяч человек.

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Из Сум вывезли 8 тысяч человек

Одним из наиболее успешных был коридор из Сумы. Из зоны боевых действий были эвакуированы 8 тысяч человек. Краснополье, Конотоп, Лебедин, Великую Писаревку покинули около 3 тысяч человек.

Также частично сработали гуманитарные коридоры Киевской области. Местные жители покинули Бучу, Гостомель и Немешаево. Не удалось вывезти людей из Бородянки, Ворзеля и Ирпеня.

Смотрите брифинг Ирины Верещук – о гуманитарных коридорах:

Накануне из мест боевых действий было вывезено около 7 тысяч человек.