Мы понимаем, что это будет на Донбассе, – глава Донецкой ОВА о вероятном наступлении оккупантов

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что область готовится к возможным обострениям. Чиновник убежден, что оккупанты будут пытаться "реабилитироваться" за счет Донбасса.

Павел Кириленко подчеркнул, что наступление россиян на Донбасс очевидно и ожидаемо. Об этом глава Донецкой ОВА заявил в интервью.

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На Донбассе готовятся к наступлению захватчиков

Павел Кириленко отметил, что россияне довольно коварны, поэтому даже несмотря на успехи на Севере, наши войска не должны покидать большие города, а тем более Киев. Из-за провала там, оккупанты попытаются "реабилитироваться" на Донбассе и глава Донецкой ОВА в этом более чем уверен.

Они (россияне – 24 канал) понимают, что им необходимо реабилитироваться. За счет Донбасса. Это очевидно, это логично и это очень-очень вероятно. Я бы вообще уже эту вероятность до 100% подводил. Из того, что сейчас происходит, какая идет враждебная перегруппировка, мы понимаем, что это будет на Донбассе, и поэтому мы готовимся. Это факт,

– заявил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что власти готовятся к блокаде городов, как сейчас в Мариуполе, к ракетным ударам для запугивания мирного населения и к тому, что оккупанты не планируют останавливаться на административных границах Донецкой и Луганской областей. Кириленко добавил, что необходимо понимать, что ситуация будет обостряться.

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