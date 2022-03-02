Понимаем, насколько бы помогло, – в Канаде снова ответили о "закрытом небе" от НАТО

В Канаде снова прокомментировали вопрос о "закрытом небе" от НАТО. Министр финансов страны заявила, что они понимают насколько бы это помогло Украине.

По словам Христи Фриланд, это не острый вопрос, а достаточно правильный. Ее часто спрашивают о шансах введения бесполетной зоны от Североатлантического альянса.

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"Когда у нас был зум с нашей семьей в Украине, мы просили своих родных в Украине, чем можем помочь. Знаете, что они сказали? Нам нужна бесполетная зона, исключение России от SWIFT и оружие", – рассказала канадская министр.

Фриланд: Украинские летчики – молодцы

Фриланд объяснила, что знает, что со стороны Украины есть просьба о "закрытом небе". Однако есть очевидный вопрос столкновения одного ядерного союза с другим.

Мы понимаем насколько бы это помогло,

– подчеркнула она.

В частности, отметила, что это все, что может сказать Канада на эту тему. Также министр упомянула о поставке самолетов Украине от Евросоюза. "Это должно иметь большое значение. Украинские летчики – молодые. Не отдали небо россиянам", – добавила Фриланд.

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