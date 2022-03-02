За словами Христі Фріланд, це не є гострим питанням, а доволі правильним. Її часто запитують про шанси запровадження безпольотної зони від Північноатлантичного альянсу.

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"Коли у нас був зум із нашою родиною в Україні, ми просили своїх рідних в Україні, чим можемо допомогти. Знаєте, що вони сказали? Нам потрібна безпольотна зона, виключення Росії від SWIFT та зброя", – розповіла канадська міністерка.

Фріланд: Українські льотчики – молодці

Фріланд пояснила, що знає, що з боку України є прохання про "закрите небо". Проте є очевидне питання зіткнення одного ядерного союзу з іншим.

Ми розуміємо наскільки б це допомогло,

– наголосила вона.

Зокрема, зауважила, що це все, що Канада може сказати на цю тему. Також міністерка згадала про поставлення літаків Україні від Євросоюзу. "Це має мати велике значення. Українські льотчики – молоді. Не віддали небо росіянам", – додала Фріланд.