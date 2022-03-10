Мы потеряли 3 человек, – Зеленский об обстреле роддома в Мариуполе

Владимир Зеленский опубликовал утреннее обращение к украинцам. Президент сообщил о потерях от циничного обстрела россиянами роддома в Мариуполе.

Владимир Зеленский отметил, что информация о погибших в бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе появилась ночью.

Обратите внимание Россия била специально по роддому в Мариуполе, – Арестович

"Трех человек мы потеряли. Среди них – один ребенок, девочка. Количество раненых – 17. Это дети, женщины, медицинские работники", – сказал президент.

Пропагандисты будут отвечать

На российском телевидении вспомнили эту тему, но ни слова правды не сказали.

Владимир Зеленский подчеркнул, что россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. В то же время россиянам солгали, что якобы там засели националисты.

"Врут уверенно, как и всегда. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей", – заявил Президент Украины.

Обратите внимание, что россияне заранее знали, что будут сбрасывать бомбы на роддом, больницу, детское отделение и терапию – обсудили это за 4 часа до начала атаки. Рашисты разрушили роддом, больницу, детское отделение и терапию.

Утреннее обращение Зеленского за 10 марта: смотрите видео

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