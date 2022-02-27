Об этом Президент Владимир Зеленский отметил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Подробно Зеленский обратился к украинцам

Вчера, к сожалению, мы потеряли нашу "Мрию", но старую "мрию", а мы построим новую,
– подчеркнул Зеленский.

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Что известно о потере "Мрии"

  • Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, воздушное судно находилось там.
  • Его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

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