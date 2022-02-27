Про це Президент Володимир Зеленський зазначив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Детально Зеленський звернувся до українців
Вчора на жаль ми втратили нашу "Мрію", але стару мрію, а нову ми побудуємо,
– наголосив Зеленський.
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Що відомо про втрату "Мрії"
- Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, повітряне судно перебувало там.
- Його відновлення коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.