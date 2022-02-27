Про це Президент Володимир Зеленський зазначив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Детально Зеленський звернувся до українців

Вчора на жаль ми втратили нашу "Мрію", але стару мрію, а нову ми побудуємо,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського

Що відомо про втрату "Мрії"