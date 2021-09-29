"Мы продажные твари": ОПЗЖ привела на митинг под Раду иностранцев – курьезное видео

29 сентября 2021 , 15:02
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Источник:

фейсбук Дениса Казанского

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз отметилась митингом с купленной массовкой. На этот раз под Верховную Раду свезли иностранцев, которые не говорили ни на украинском, ни на русском.

Такого еще не было,  –  журналист

Журналист Денис Казанский заявил, что ОПЗЖ установила новый рекорд. Ведь раньше на митинги иностранцев, которые не понимали, что происходит, не собирали.

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В моей памяти такого еще не было. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не тратят деньги российских налогоплательщиков,
 –  подчеркнул Казанский.

Смотрите видео с купленного митинга ОПЗЖ:

 

Как "активисты" объясняли, почему пришли на митинг

  • "Я за идею не отвечу конкретно".
  • "Я первый раз. Просто с другом ехал, он пригласил".
  • "Отстаньте, от души".
  • "Просто скучно".
  • "Я сейчас телефон разобью твой. Отвали от меня".
  • "Пока не знаем, какие требования".
  • "Мы пришли, чтобы не брали денег у МВФ".
  • "Я за Рабиновича кровь отдам свою".
  • "Вы знаете, почему мы здесь. Все знают. Мы продажные твари"
  • "Дали бы "ЕС" (флаг – 24 канал), то взял бы, "Батькивщину" держал бы. Но они все же не выйдут сюда".
  • "Все партии одинаковы".
  • "У меня нет требований".

Заметим, люди даже не скрывали, что за участие в акции им заплатили деньги. Тарифы называли разные – от 200 гривен до 400 гривен.

Обратите внимание! "Митинг" ОПЗЖ состоялся 23 сентября у здания Верховной Рады в Мариинском парке. По замыслу, "активисты" выступали против "политического преследования Виктора Медведчука", а также требовали не допустить повышения тарифов в Украине.

Полный текст публикации Дениса Казанского в Фейсбуке:

Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков…
В остальном - все как всегда. Нанятые люди даже не скрывали, что пришли за бабки, и на суть акции им плевать. Давно говорю, что Украине очень повезло, что у нас ТАКИЕ пророссийские партии. Впрочем, кремлевское ворье ничего принципиально иного создать и не способно. За что бы не бралась Москва - всегда получается ДНР.
Автор: Софія Мінджоса