"Мы продажные твари": ОПЗЖ привела на митинг под Раду иностранцев – курьезное видео
Источник:фейсбук Дениса Казанского
"Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз отметилась митингом с купленной массовкой. На этот раз под Верховную Раду свезли иностранцев, которые не говорили ни на украинском, ни на русском.
Такого еще не было, – журналист
Журналист Денис Казанский заявил, что ОПЗЖ установила новый рекорд. Ведь раньше на митинги иностранцев, которые не понимали, что происходит, не собирали.
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В моей памяти такого еще не было. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не тратят деньги российских налогоплательщиков,
– подчеркнул Казанский.
Смотрите видео с купленного митинга ОПЗЖ:
Как "активисты" объясняли, почему пришли на митинг
- "Я за идею не отвечу конкретно".
- "Я первый раз. Просто с другом ехал, он пригласил".
- "Отстаньте, от души".
- "Просто скучно".
- "Я сейчас телефон разобью твой. Отвали от меня".
- "Пока не знаем, какие требования".
- "Мы пришли, чтобы не брали денег у МВФ".
- "Я за Рабиновича кровь отдам свою".
- "Вы знаете, почему мы здесь. Все знают. Мы продажные твари"
- "Дали бы "ЕС" (флаг – 24 канал), то взял бы, "Батькивщину" держал бы. Но они все же не выйдут сюда".
- "Все партии одинаковы".
- "У меня нет требований".
Заметим, люди даже не скрывали, что за участие в акции им заплатили деньги. Тарифы называли разные – от 200 гривен до 400 гривен.Обратите внимание! "Митинг" ОПЗЖ состоялся 23 сентября у здания Верховной Рады в Мариинском парке. По замыслу, "активисты" выступали против "политического преследования Виктора Медведчука", а также требовали не допустить повышения тарифов в Украине.
Полный текст публикации Дениса Казанского в Фейсбуке: