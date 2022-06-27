Мы продолжим давить на Россию, – Шольц Зеленскому на саммите G7

Владимир Зеленский выступил на саммите G7. На его слова уже отреагировали европейские лидеры, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что страны "Большой семерки" продолжат давить на Россию.

Об этом он написал в соцсетях. Шольц отметил, что страны G7 едины на стороне Украины и будут продолжать поддерживать нас.

Важно Война в Украине должна завершиться к зиме, – Зеленский обратился к лидерам G7

Он поблагодарил Зеленского за его участие в саммите стран "Большой семерки".

Страны G7 едины на стороне Украины. Для этого нам приходится принимать жесткие, но необходимые решения. Мы будем продолжать усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться,

– написал Шольц.

Также на выступление президента Украины отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере. Она сообщила, что с утра 27 июня Зеленский рассказал им об атаках России на Украину.

"Мы восхищаемся его лидерством и стойкостью украинского народа. G7 показала превосходное единство. Мы договорились, что будем стоять за Украину столько, сколько потребуется ", – написала она.

О чем Зеленский говорил на саммите G7

Пока в Офисе Президента не публиковали обращение Зеленского к G7. Однако Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов, пишет, что Зеленский просил президентов усилить поддержку Украины. Речь идет о:

предоставление систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракет,

более мощные санкции против России,

гарантии безопасности для Украины,

помощь в экспорте зерна;

помощь в восстановлении Украины после войны.

Впоследствии Зеленский написал в своем телеграм-канале, что чувствует поддержку государств G7. Он поблагодарил коллег за оборонную и финансовую помощь.

К слову, 27 июня лидеры стран G7 договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничений против России. Также они планируют еще большее расширить санкции.

Еще политикам удалось достичь договоренности о том, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

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