Мы продвинулись на Запорожье, освободили несколько сел в Херсонской области, – МВД
29 марта 2022 , 08:16Читати новину українською
Украинские защитники освободили несколько сел возле Херсонской области. Бойцы продвинулись в Запорожье и отбросили врага подальше от Кривого Рога.
Так, оперативное расстояние врага до Кривого Рога – около 40 километров. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Это очень важно, ведь существенно усложняет для врага возможность обстрелов городов. Раньше было 10 километров.
Денисенко отметил, что ВСУ закрепляются и переходят в определенные контратаки. Чиновник напомнил, что вчера бойцы освободили город Ирпень, там теперь происходит зачистка.