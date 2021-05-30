По словам Климкина, на самом деле дипломатия только начинается. Политик убежден, что для Украины это будет самым сложным этапом.

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Честно должны сказать, что первую битву мы проиграли. Это не значит, что мы проиграли войну по газу, но мы проиграли эту битву,

– заявил Климкин.

Детали от Климкина

Ранее Украина боролась против "Северного потока-2", за санкции, а также "работали с Конгрессом, с Сенатом, со всеми противниками, со всеми, с кем есть".

Однако, в новой конфигурации Украине придется договариваться об условиях и гарантиях для себя.

Украине важно не прекратить быть самым надежным транзитером.