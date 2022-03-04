Мы проклинаем не вас, а вашу трусость, – как украинцы призывают россиян к митингам

Украинцы уже 8 дней призывают россиян объединиться и выйти на протест из-за войны, которую начал Владимир Путин. Однако количества людей, которые собираются на акции, пока недостаточно.

В России распространяют информацию, что украинцы ненавидят россиян. Ведь наши призывы к протестам очень резкие.

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Агентство Postmen и Центр противодействия коррупции попытались объяснить россиянам, почему это не так.

Очень сложно сдерживать эмоции, когда над твоей головой взрываются ракеты, а на твои дома падают бомбы. Мы действительно очень злые: на вашу власть, развязавшую эту войну; на ваших военных, убивающих нас; и на вас – за вашу пассивность и трусость,

– говорится в сообщении.

Россияне говорят, что не хотят войны, но она все равно продолжается, а Владимир Путин продолжает занимать свою должность. Украинцы продолжают гибнуть десятками – просто потому, что Путину что-то пришло в голову.

"Мы проклинаем не вас самих, а ваши трусость и пассивность. Если вы будете действовать – мы будем гордиться вами так, как сейчас восхищаемся каждым украинцем", – подчеркнули организации.

Смотрите видеообращение украинских блогеров к россиянам:

Почему утверждение "мы ничего не можем сделать" – ложь

Организации подчеркнули, что попасть в тюрьму за справедливый протест, чего так боятся россияне, не так уж страшно. Гораздо хуже ночевать в ванной на полу, надеясь, что бомба этой ночью не попадет в твой дом.

Чем больше вас выйдет, чем больше вас будет действовать – тем меньше возможностей у ваших силовиков вас сломить, задержать,

– говорится в сообщении.

Чем активнее россияне будут выходить на акции, тем раньше закончится война, а Путина осудят в Гааге.

Обратите внимание! Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы-опровержения с фото и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке.

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