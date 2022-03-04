У Росії поширюють інформацію, що українці ненавидять росіян. Адже наші заклики до протестів дуже різкі.

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Агенція Postmen та Центр протидії корупції спробували пояснити росіянам, чому це не так.

Дуже складно стримувати емоції, коли над твоєю головою вибухають ракети, а на твої будинки падають бомби. Ми дійсно дуже злі: на вашу владу, яка розв'язала цю війну; на ваших військових, що нас убивають; і на вас – за вашу пасивність та боягузтво,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни кажуть, що не хочуть війни, але вона все одно продовжується, а Володимир Путін і далі на своїй посаді. Українці продовжують гинути десятками – просто тому, що Путіну щось спало на думку.

"Ми проклинаємо не вас самих, а ваші боягузтво та пасивність. Якщо ви будете діяти – ми будемо пишатися вами так, як зараз захоплюємося кожним українцем", – наголосили організації.

Дивіться відеозвернення українських блогерів до росіян:

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Організації наголосили, що потрапити до в'язниці за справедливий протест, чого так бояться росіяни, не так вже й страшно. Набагато гірше ночувати у ванній на підлозі, сподіваючись, що бомба цієї ночі не потрапить до твоєї хати.

Чим більше вас вийде, чим більше вас діятиме – тим менше можливостей у ваших силовиків вас зломити, затримати,

– мовиться у повідомленні.

Чим активніше росіяни виходитимуть на акції, тим раніше закінчиться війна, а Путіна засудять в Гаазі.

Зверніть увагу! Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням.

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