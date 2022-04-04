"Мы просто молились, это настоящий ад": жуткие воспоминания спасшегося жителя Бучи

Украинским военным удалось зачистить Киевскую область от оккупантов. Город Буча стал одним из населенных пунктов, сильно пострадавшим от зверств и геноцида российских солдат.

Лидер рэп-группы Миха Апокриф – житель Бучи, которому удалось спастись. Он поделился собственными жуткими воспоминаниями, через которые прошел с начала войны.

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"Сначала не было мысли, что здесь будет ад"

По словам Апокрифа, его дом расположен на границе с Гостомелем. В начале войны он шел из магазина и увидел вертолеты, которые начинали бомбить одно из мест неподалеку.

Сначала не было мысли, что это превратится в такой ад. Очень многие вообще не думали никуда убегать. Потом последовали взрывы постоянно, началось страшное. Летали бомбардировщики и это было, наверное, самое ужасное, что я вообще видел,

– отметил житель Бучи.

Как рассказал очевидец, в его доме не было погреба, соответственно, и места, куда можно было спрятаться.

"Мы просто забивались в маленькую центральную комнатку и молились. Уже потом начали бегать к соседям, чтобы укрыться. Было очень холодно", – отметил он.

Через некоторое время в Буче выключили свет и газ, не было никаких коммуникаций. Тогда уже начинался настоящий ад.

Жители Бучи сильно пострадали от зверств российской армии / AFP

По словам Апокрифа, больше всего пострадали люди именно с окраин города, ведь когда начиналась эвакуация, им нужно было пройти очень много блокпостов, чтобы попасть в нужное место.

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В то же время, некоторые люди физически не могли бежать, поэтому их родным необходимо было оставаться, чтобы ухаживать за ними.

"Я понял, что надо убегать"

Как рассказал Апокриф, он и его сосед каждый день ходили "на разведку". В один момент, после увиденных российских танков, к нему пришло осознание, что нужно бежать.

Я думал, что когда вырвусь, я смогу больше помочь своим родным. Ну а потом все тяжело, они, к сожалению, там оставались до последнего,

– отметил очевидец.

Местный житель покидал Бучу под минометными обстрелами.

"Я даже не могу вам передать словами, чего стоило пройти этих примерно 15 километров, я не знаю, сколько там от начала Бучи до Романовского моста", – добавил он.

Люди, которые оставались в Буче – герои

По словам Апокрифа, жители Бучи, все это время находившиеся под оккупацией – настоящие герои. Они под обстрелами спасали стариков от обезвоживания и помогали животным, несмотря на опасность.

"Мои родные очень много животных взяли к себе, не имея сами еды, потому что фактически люди месяц голодали. Они кормили их. Об этом не стоит забывать", – добавил очевидец.

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