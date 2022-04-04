Лідер реп-гурту Міха Апокриф – житель Бучі, якому вдалося врятуватися. Він поділився власними моторошними спогадами, через які пройшов з початку війни.

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"Спершу не було думки, що тут буде пекло"

За словами Апокрифа, його будинок розташований на межі з Гостомелем. На початку війни він йшов з магазину й побачив вертольоти, які починали бомбити одне з місць неподалік.

Спершу не було якоїсь думки, що це перетвориться у таке пекло. Дуже багато людей взагалі не думали нікуди тікати. Потім були вибухи постійно, почалося страшне. Літали бомбардувальники й це було, напевно, найжахливіше, що я взагалі бачив,

– зазначив житель Бучі.

Як розповів очевидець, у його будинку не було погреба, а відповідно місця, куди б можна було сховатися.

"Ми просто забивалися у маленьку центральну кімнатку й молилися. Вже потім почали бігати до сусідів, щоб сховатися. Було дуже холодно", – зазначив він.

Через деякий час у Бучі вимкнули світло та газ, не було жодних комунікацій. Тоді вже починалося справжнє пекло.



Жителі Бучі сильно постраждали від звірств російської армії / Фото AFP

За словами Апокрифа, найбільше постраждали люди саме з околиць міста, адже коли починалася евакуація, їм треба було пройти дуже багато блок-постів, аби потрапити у потрібне місце.

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Водночас деякі люди фізично не мали можливості тікати, тож їхнім рідним також необхідно було залишатися, щоб доглядати за ними.

"Я зрозумів, що треба тікати"

Як розповів Апокриф, він та його сусід щодня ходили "на розвідку". В один момент, після побачених російських танків, до нього прийшло усвідомлення, що треба тікати.

Я думав, що коли вирвуся, то зможу більше допомогти своїм рідним. Ну але потім усе важко, вони, на жаль, там залишалися до останнього,

– зазначив очевидець.

Місцевий мешканець покидав Бучу під мінометними обстрілами.

"Я навіть не можу вам передати словами, чого вартувало пройти цих приблизно 15 кілометрів, я не знаю, скільки там з початку Бучі до Романівського мосту", – додав він.

Люди, які залишались у Бучі – герої

За словами Апокрифа, жителі Бучі, які увесь цей час перебували під окупацією – справжні герої. Вони під обстрілами рятували людей похилого віку від зневоднення та допомагали тваринам, попри небезпеку.

"Мої рідні дуже багато тварин взяли до себе, не маючи самим що їсти, тому що фактично люди місяць голодували. Вони годували їх. Про це не варто забувати", – додав очевидець.

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