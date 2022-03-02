Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной, – Данилов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши дипломаты и президент добиваются закрытия неба. Но пока западные партнеры не готовы пойти на этот шаг.

О том, что Украина продолжает убеждать партнеров закрыть небо над Украиной, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Рада, передает 24 канал.

Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной. Если мы этого не сделаем, наши дети будут незащищенными. Сейчас это вопрос номер один,

– сказал Алексей Резников.

Секретарь СНБО добавил, что вопрос окончательно не принят, но президент и наша дипломатия очень сильно работают над ним.

Что такое закрытое небо

Украина добивается закрытия неба над Украиной, а это означает, что все самолеты, дроны, ракеты и любые другие летательные устройства будут сбиваться. То есть НАТО будет контролировать воздушное пространство. Запад тянет с этим решением, потому что не хочет напрямую ввязываться в войну с Россией.

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