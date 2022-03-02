Про те, що Україна і далі переконує партнерів закрити небо над Україною, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу Рада, передає 24 канал.
Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один,
– сказав Олексій Резніков.
Секретар РНБО додав, що питання остаточно неприйняте, але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні.
Що таке закрите небоУкраїна домагається закриття неба над Україною, що означатиме, що всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої збиватимуться. Тобто НАТО контролюватиме повітряний простір. Захід тягне із цим рішенням, тому що не хоче прямо вв'язуватися у війну з Росією.
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