Украина работает над выполнением минских договоренностей. Однако, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, у Киева есть разные сценарии развития ситуации.

Кулеба отметил важность Минских соглашений

Украина привержена минским соглашениям и нормандскому формату – как площадкам для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Кулеба сообщил в интервью изданию "Главком".

К теме Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации, – Резников

Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля, и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны,

– отметил Кулеба.

На модернизацию Минских соглашений сделал акцент Резников

Ранее о необходимости модернизировать минские договоренности заявил вице-премьер- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По мнению Резникова, это следует предложить "нормандской четверке", ведь "Минск" не учитывает нынешних реалий.

Глава МИД отметил, что такие заявления Резникова следует воспринимать, как поиск пути к движению вперед, если нынешние сценарии не сработают.

Подобные заявления об устарелости "Минска" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея есть видение сценариев и в принципе мы видим целостную картинку перед глазами,

– прояснил Кулеба.

В Кремле резко восприняли слова Резникова

Отметим, что ранее на заявления Резникова очень резко отреагировали в Кремле. Москва призвала дать официальное подтверждение или опровержение словам украинского вице-премьера. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков даже отметил, что Россия готова к выходу Украины из минских договоренностей.