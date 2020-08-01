Україна працює над виконанням мінських домовленостей. Проте, за словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у Києва є різні сценарії розвитку ситуації.

Кулеба наголосив на важливості мінських угод

Україна віддана мінським угодам та нормандському формату – як майданчикам для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

До теми Кравчук теж бачить, що мінські угоди потребують модернізації, – Резніков

Засідання ТКГ, яке відбулося 22 липня, і досягнутий там результат про режим припинення вогню є якраз результатом того, що ми працюємо над виконанням "Мінська", а не над його руйнуванням, на відміну від російської сторони,

– зазначив Кулеба.

На модернізації мінських угод наголошував Резніков

Раніше про необхідність модернізувати мінські домовленості заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. На думку Резнікова, це слід запропонувати "нормандській четвірці", адже "Мінськ" не враховує теперішніх реалій.

Очільник МЗС зазначив, такі заяви Резнікова слід сприймати, як пошук шляху до руху вперед, якщо нинішні сценарії не спрацюють.

Подібні заяви про застарілість "Мінська" треба розглядати саме в такому контексті. У нас є розуміння того, яким буде сценарій, в Олексія є бачення сценаріїв і в принципі ми маємо цілісну картинку перед очима,

– прояснив Кулеба.

У Кремлі різко сприйняли слова Резнікова

Зазначимо, що раніше на заяви Резнікова дуже різко відреагували у Кремлі. Москва закликала дати офіційне підтвердження або спростування словам українського віцепрем'єра. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков навіть зазначив, що Росія готова до виходу України з мінських домовленостей.